Кадышева приняла важное решение после скандала с сыном

Карьера Надежды Кадышевой вышла на новый уровень после того, как ее песни стали трендами в Сети. На руку артистке сыграл и скандал с ее сыном, всю весну Григория и его бывших жен обсуждали на телевидении и в прессе. В итоге интерес к певице и ее ансамблю "Золотое кольцо" достиг таких высот, что Кадышева замахнулась на стадионные концерты.

На первое выступление артистки в новом форме уже не достать билеты. Ледовый дворец в Санкт-Петербурге забит практически под завязку, за исключением пары вип-лож. В связи с возросшей популярностью Кадышева приняла важное решение. Певица готовит перемены в работе.

Так, по данным "Комсомольской правды", обновлены концертные костюмы народной артистки и команды, в ансамбль добавили молодых танцоров, появились новые менеджеры, которые помогают эффективнее продавать выступления коллектива. Кроме того, Надежда Никитична будет производить свой мерч, активно вести соцсети и даже устраивать стримы концертов.

Правда, эксперты утверждают, что популярности Кадышевой подходит конец. Мол, сейчас тренд на ретро, но еще полгода-год и он сойдет на нет.