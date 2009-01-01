Умер известный российский ведущий Михаил Антонов

Скончался известный радиоведущий Михаил Антонов. Об этом сообщила редакция радиостанции "Комсомольская правда". Ему было 49 лет.

Антонов скончался в четверг, 3 июля. Что стало причиной смерти, не уточняется. Известно, что журналист в последние годы болел.

"Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции", — говорится в сообщении радиостанции "Комсомольская правда".

На радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов пришел в феврале 2009 года. Последний раз он выходил в эфир 30 июня.