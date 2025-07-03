Песков рассказал о "затыках" в переговорах с Украиной

В процессе согласования сроков третьего раунда прямых переговоров с Украиной нет так называемых "затыков".

В настоящий момент Москва и Киев ждут предложений по срокам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Процесс утверждения даты новой встречи делегаций является взаимным.

"Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием", - подчеркнул представитель Кремля (цитата РИА Новости).

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошел в три этапа. 2 июня состоялся второй раунд переговоров. Достигнуто еще одно соглашение о гуманитарных акциях по обмену пленными и телами погибших военных.