Стартовали дни пересдачи ЕГЭ

Тактику действий на пересдаче ЕГЭ по химии Арсений Броман начал продумывать сразу, как только вышел с основного экзамена. Еще до объявления результатов понял, что с заданиями справился неважно. В итоге полученных 39 баллов не хватило, даже чтобы преодолеть минимальный проходной порог в вуз. А Кристина Улубабова 3 июля пересдает информатику. Свой первый результат в 67 баллов для себя девушка сочла просто обидным, ведь со всеми пробными работами она справлялась куда лучше.

Возможность пересдать один из предметов, не дожидаясь следующей экзаменационной кампании, у выпускников впервые появилась в прошлом году. Тогда свыше 80% столичных школьников, решившихся на это, смогли улучшить свои результаты. Не сомневаются в своих силах и сегодняшние участники испытаний.

Для участия в пересдаче ЕГЭ в столице в этом году зарегистрировались порядка 14000 человек. Это почти в полтора раза больше, чем год назад.

"Результаты экзаменов, которые дети сдают 3 и 4 числа, будут известны не позднее 12 июля. С результатами можно будет ознакомиться как в личном кабинете на портале mos.ru, так и в своей школе", - сообщил Илья Гуськов, начальник управления государственного надзора контроля в сфере образования Департамента образования и науки города Москвы.

Решиться на пересдачу может не каждый. Ведь прежний результат аннулируется. И нет никакой гарантии, что во второй раз количество баллов получится увеличить, а не наоборот. Однако использовать свой шанс сегодня отважились и ребята, набравшие баллы, близкие к максимальным.

"Набрал 93 балла, решил пересдавать, потому что очень легкий экзамен. В этом году такой ажиотаж вокруг it-сферы, могут повысить проходной, из-за этого хочу пересдать", - объясняет участник ЕГЭ.

Сегодня вместе с выпускниками по всей стране московские школьники пересдают информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть по иностранным языкам. А завтра, 4 июля, - биологию, географию, базовую и профильную математику, иностранные языки устно, историю и литературу.

Результаты ребята получат до окончания приемной кампании в вузах. А значит, у них будет столько же шансов на поступление, как и у тех, кто уже подал документы.