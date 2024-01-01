Подробности страшного ДТП, в котором погиб футболист "Ливерпуля": у Lamborghini на огромной скорости лопнула шина

Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота скончался в возрасте 28 лет после того, как его Lamborghini вылетел с трассы на севере Испании. Всего за 10 дней до трагедии футболист женился.

По данным полиции, форвард ехал в суперкаре со своим 26-летним братом Андре. ДТП произошло в час ночи на трассе А-52 на северо-западе Испании, недалеко от границы с Португалией. Автомобиль слетел с дороги, перевернулся, а затем загорелся. Предположительно, у Lamborghini лопнула шина во время обгона на огромной скорости.

Экстренные службы оперативно прибыли на место аварии, но спасти братьев Жота не удалось. Факт смерти Диогу и Андре был подтвержден только ближе к обеду, так как тела футболистов сильно обгорели.

Футбольный клуб "Ливерпуль" сообщил, что семья, друзья и болельщики Диогу опустошены произошедшим. Смерть форварда — "невообразимая потеря".

Напомним, в сезоне-2024/25 Жота в составе "Ливерпуля", выигравшего английскую Премьер-лигу, забил шесть голов. Он также выступал за национальную сборную Португалии.

За 10 дней до смерти Диогу женился на Руте Кардозу, матери его троих детей. Они были вместе с 16 лет, но долгое время оттягивали свадьбу. Футболист в день торжества назвал себя самым счастливым мужчиной в мире.