Москвичам пообещали сначала похолодание, а затем - 30-градусную жару

Лето вернулось в Москву: первые волны тепла можно было ощущать еще накануне, а в четверг воздух и вовсе серьезно разгорелся. В отдельных районах температура может превышать плюс 25.

К тому же на небе почти нет облаков, и солнечные лучи напрямую прогревают улицы города. Почти высохли лужи, которые сформировались за последние дни. А горожане, несмотря на будний день, уже потянулись на пляжи. Похолодание, обещанное ранее, все же случится к выходным, но совсем ненадолго. Уже на следующей неделе в столичном регионе не исключена 30-градусная жара.

"25-30 градусов по Московской области на 8 июля вполне, так сказать, прогнозируется, хотя прогноз будет уточняться, но, в принципе, температура подойдет к отметке выше 25 градусов. Это, кстати, выше даже нормы на 2 градуса", - отметил Александр Голубев, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России.