Жители Москвы активно оказывают помощь бойцам в зоне СВО

Это кадры не из музея или с выставки. Так выглядит один из московских подъездов. Автор инсталляции в поддержку СВО - Виктор Петрович. Консьерж. Ему 86. Любит свою работу и свою страну. Впрочем, как и жильцы, которые от нового интерьера в восторге.

Виктор Петрович не просто переживает за наших бойцов. Благодаря своей инсталляции в прошлом году он собрал для фронта 15 тысяч рублей. В своей творческой работе особо подчеркнул преемственность поколений: "Это передача памяти поколению. Она еще посвящена тому, чтобы помочь воинам СВО, которые там рискуют жизнью ради нас. Как рисковали нашей жизнью наши деды, отцы и прадеды. Чтобы нам сегодня жилось вот так, как мы живем".

С самого начала специальной военной операции москвичи активно включились в общее дело помощи нашим бойцам. В рамках проекта "Все для победы" поучаствовать можете и вы. Важна любая сумма. Волонтеры же помогают не только деньгами. Женщины плетут маскировочные сети, врачи в свои отпуска приезжают на передовую, кулибины изобретают новые дроны. А самые маленькие шлют на фронт ободряющие письма.

Воспитанники одного из семейных центров уже написали сотни открыток для бойцов. А еще здесь делают для них обереги и собирают посылки. Объединила всех педагог Наталья Лисовская.

"Патриотизм - это не слова, а это чувства и поступки, которые мы передаем из поколения в поколение. Это наши бойцы, это наши родные. Пусть из моих близких, родственников никто не попал на СВО, но все бойцы, которые сейчас там, - это наши бойцы", - говорит она.

Наталья к тому же каждую неделю приезжает в военный госпиталь к раненым бойцам. Там она их учит танцевать. Дарит радость общения, вселяет уверенность.

Историй помощи фронту только в Москве - тысячи. Каждый помогает в силу своих талантов, навыков или финансовых возможностей. Объединяет волонтеров со всей страны "Народный фронт".

"Вместе с вами мы собрали уже более 24 миллиарда рублей. А совокупный объем того, что распределил "“Народный фронт", приближается уже к 50 миллиардам. Это стало возможным благодаря помощи миллионам наших граждан, которые перечисляют средства. Которые покупают вещи необходимые нашим ребятам на передовой", - рассказал Михаил Кузнецов, руководитель исполкома "Народного фронта".

В воскресенье волонтеров ждут благодарности от "Народного фронта" и бойцов СВО. В национальном центре "Россия" пройдет форум по случаю трехлетия проекта "Все для победы". Проекта, который, несомненно, ее приближает.