Агитпоезд Минобороны завершил поездку по российским регионам

Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравления с днем независимости республики, подчеркнув, что братская дружба и взаимовыручка помогают противостоять внешним угрозам. И выразил уверенность, что, действуя сообща, можно преодолеть любые трудности. Этот праздник связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

К этой дате приурочено окончание поездки по российским регионам агитпоезда Минобороны. Его встретили на Белорусском вокзале. "Единство в памяти. Сила в подвиге!" - не обычный состав, а настоящий музей на колесах. В тематических вагонах представлены архивные документы, образцы вооружения, картины военных художников.

Экспозицию смогли посетить жители 75 городов и населенных пунктов страны - от Москвы во Владивостока.