Басков рассказал о проблемах Филиппа Киркорова: все оказалось гораздо серьезнее

Филипп Киркоров уже почти два месяца восстанавливается после ожога, который получил на концерте в Санкт-Петербурге. Поп-король несколько недель провел в больнице, но до сих пор не вернулся в прежнюю форму. Из-за болезни артист сильно сдал.

Состояние исполнителя хита "Единственная" беспокоит и его коллег. О проблемах Киркорова рассказал его друг Николай Басков. Артист считает, что у Филиппа проблемы серьезнее, чем просто ожог. "Золотой голос России" сообщил, что поп-король в депрессии, которая развилась на фоне смерти отца.

Бедрос Киркоров умер в марте. Ему было 92 года, но Филипп был не готов потерять родителя. Концерт в Петербурге, на котором артист получил травму, он вовсе не хотел проводить, но вышел на сцену, потому что обещал папе.

"Мы все люди, у нас у всех есть проблемы. Мы артисты, и это не значит, что мы чем-то отличаемся от других. Когда закрывается дверь, у нас у всех бывает своя какая-то неуверенность, какая-то депрессия", — признался Басков в интервью "PRO-Новости" на МУЗ-ТВ.