В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Михаил Гудков

В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ, Герой России Михаил Гудков. Как сообщили в Минобороны, генерал-майор встретил смерть, выполняя боевую работу.

Михаил Гудков был одним из самых эффективных офицеров, блестяще проявивших себя во время СВО. За мужество, героизм и успешное проведение крупных операций возглавляемая им 155-я отдельная бригада морской пехоты удостоилась звания гвардейской и орденов Суворова и Жукова. А сам Гудков - "Золотой звезды" Героя.

Весной этого года Гудков был назначен заместителем главкома ВМФ - куратором всех береговых войск и подразделений морской пехоты. Об этом решении объявил лично Владимир Путин на борту атомной подлодки "Архангельск". Президент подчеркнул: опыт и достижения Гудкова должны стать примером для всех подразделений Вооруженных сил России.