Младший сын Кейт Миддлтон оказался копией ее любимого мужчины: Уильям и рядом не стоял

Кейт Миддлтон в первый месяц лета порадовала поклонников королевской семьи, трижды появившись на публике. А на парад Trooping the Colour принцесса пришла в сопровождении детей Джорджа, Шарлотты и Луи.

Внимание публики тогда завоевал младший сын Кэтрин и Уильяма. Малыша Луи обожает народ, ведь он тот еще хулиган. Третий ребенок Уэльских широко улыбался поданным, демонстрируя выпавший зуб, и приветственно махал рукой.

Фотографии с парада, который был приурочен к празднованию официального дня рождения короля Карла III, разлетелись по Сети. А когда спустя почти три недели народ рассмотрел одну особенность, обсуждение вспыхнуло с новой силой.

Дело в том, что подросший Луи оказался похож не своего знаменитого отца, а на другого любимого мужчину Кейт. Королевские комментаторы уверены, что младший сын принца и принцессы Уэльских растет копией дедушки — Майкла Миддлтона. Они даже сделали коллаж, поставив рядом фотографии отца и сына Кэтрин.

"Мальчик – копия Майкла"; "Луи одно лицо с дедушкой"; "Вот это да, а я все не могла понять, на кого похож мальчик"; "Гены Миддлтон взяли свое", – уверяют интернет-пользователи.