Прохор Шаляпин раскрыл, о чем пожалел в своей жизни

Выпускник "Фабрики звезд" за последний год из скандалиста, выбирающего себе в жены женщин постарше, превратился в кумира молодежи. Прохор Шаляпин с его философией "жизни в кайф" стал примером для подражания.

Артист показывает, что в любой ситуации есть положительные моменты, и всегда остается в отличном настроении. Многие не понимают, как Шаляпину удается быть таким счастливым и ни о чем не печалиться.

Певец признается, что секрета у него никакого нет. Главное правило — всегда ставить себя на первое место. "Надо думать о себе в первую очередь. Все. Самое главное", — поделился Шаляпин.

Прохору уже 41 год, тот возраст, когда люди начинают анализировать свою жизнь и находить моменты, которые бы хотелось прожить по-другому. Артист тоже признается, что он не все и не всегда делал правильно. Но меняться он не собирается.

"Жалеть о чем-то глупо. Я ни о чем не жалею. Я считаю, что это пустая трата времени. Надо делать выводы и стараться исправить ошибки, если это возможно. Если нет, то смириться. А жалеть, сожалеть, что мне сесть на камушке, как Аленушка, у речки и вот так вот плакать? Нет, конечно. Были ошибки, дров наломал, но ни о чем не жалею", — заявил Шаляпин в беседе с Woman.ru.