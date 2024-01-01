Поправки о продаже алкоголя с 21 года внесли в Госдуму

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, устанавливающий ограничение для продажи всех видов алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года.

Автором законодательной инициативы выступила член Совета Федерации Марина Сидухина. В пояснительной записке к предложенным сенатором поправкам подчеркивается, что "алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности".

Также политик ссылается на данные Минздрава о том, что головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

В связи с этим предлагается поднять возраст, с которого разрешается покупать спиртные напитки, с нынешних 18 лет до 21 года, сообщает ТАСС.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году заявил, что надо наложить запрет на продажу спиртного любой крепости всем, кто еще не достиг возраста 21 год. Сторонники этой меры усматривают в ней шанс создать здоровую среду для молодежи, где право покупки алкоголя не будет являться признаком так называемой "взрослости".

Между тем Министерство здравоохранения предложило скорректировать правила проведения медицинского освидетельствования в России на состояние опьянения. Ведомство также призвало уточнить вопрос получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования.