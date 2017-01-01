В Солнечную систему проник межзвездный объект

Ученые обнаружили в Солнечной системе зафиксировали третий за всю историю наблюдений космический объект, возникший за ее пределами.

Как уточняет Naked Science, 1 июля система роботизированных телескопов ATLAS обнаружила тело, параметры движения которого подтверждают, что оно не вращается вокруг Солнца, а проносится через Солнечную систему.

Этот "межзвездный странник" сначала обозначили A11pl3Z. После уточнения параметров его переименовали в 3I/ATLAS, что означает "Третий межзвездный объект, открытый ATLAS".

До того межзвездные объекты, проходившие через Солнечную систему, выявляли в 2017 и 2019 годах.

Ученые, занимающиеся исследованиями таких тел, подчеркивают, что они не представляют опасности для Земли, сообщает РИА Новости.

Исследование и освоение космоса остается одним из важных направлений развития России. Развитие космической деятельности обойдется государственному бюджету не менее чем в 4,5 триллиона рублей до 2036 года, поскольку перед отечественной космонавтикой стоят весьма ресурсоемкие задачи.