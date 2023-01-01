В Приморье возложили цветы к стенду, посвященному Герою России Гудкову

Трагическое событие в Курской области. При выполнении боевых задач погиб заместитель главнокомандующего ВМФ герой России Михаил Гудков. О смерти генерал-майора сообщили в Минобороны. По данным ведомства, трагедия произошла 2 июля в одном из районов приграничья. Весь день жители Владивостока, где Михаил Гудков служил много лет, несут цветы на центральную площадь, чтобы почтить память героя.

Информацию о гибели заместителя командующего ВМФ России Михаила Гудкова подтвердили официально. Пожалуй, нет солдата на фронте, кто бы не знал о генерале Гудкове. Он вместе с бойцами 155 бригады Тихоокеанского флота брался за самые сложные задачи и всегда выходил победителем. А потому стал человеком, которого уважали все - от рядового до верховного главнокомандующего. В марте этого года Владимир Путин во время посещения атомной подлодка "Архангельск" повысил комбрига. Именно тогда Гудков и стал заместителем командующего Военно-морского флота.

Морпехи 155-ой бригады во главе с Гудковым работали на самых горячих участках фронта. В том числе освобождали Мариуполь. Но главное признание получили за бои в Курской области. Когда в наше приграничье зашли подразделения ВСУ, именно морпехи 155-й бригады были одними из тех, кто сначала более полугода держал оборону в ожесточенных боях. А затем бойцы переломили ситуацию и быстро пошли в наступление. Всего за несколько дней освободив несколько населённых пунктов и прорвавшись к Судже. А затем вышли и к Сумской области. Киевский режим тогда сделал главную ставку на бои в курском приграничье. Здесь со стороны ВСУ были наёмники и головорезы всех мастей, оснащенные лучшей западной техникой и оружием. Бригада Гудкова обратила их в бегство. Врага били дерзко, самоотверженно, грамотно.

А вот что генерал Гудков говорил о хвалёной западной технике: "Стали сталкиваться с иностранной техникой именно иностранного производства. Ну... прямое попадание МТ-12 лишает их подвижности и шансов на победу".

Михаилу Гудкову в 2023 году за мужество, героизм и умелое командование подчиненными вручили высшую личную награду - Золотую звезду Героя России. Хотя сам он тогда сказал, что это заслуга всех его бойцов. А после успешной курской операции 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота получила наименование "Курская". По месту боевой славы. Это произошло впервые со времен Великой Отечественной войны. А чуть раньше, в декабре 2024 года, принес с собой флаг морпехов 155-й бригады на прямую линию.

Заняв высокий пост заместителя главкома ВМФ, генерал Гудков уже не обязан был посещать прифронтовые районы. Но продолжал лично выезжать в части, бывать на позициях - в том числе никогда не забывал родную 155 "Курскую" бригаду. Так случилось, что и погиб Герой России на Курской земле. Которую защищал.

Постоянное место дислокации 155 бригады - Приморский край. Кадры нашей съемочной группы из Владивостока. На площади победы стоит стенд с фотографией Михаила Гудкова. Здесь - на Дальнем востоке - он прошёл путь от командира взвода до генерала. Едва пришла трагическая новость, люди начали нести сюда цветы.

Однополчане гибель своего командира киевскому режиму не простят. А в историю России Михаил Гудков навсегда вписан как мужественный офицер, который защищал Родину до последней капли крови.