Стихия накрыла Хабаровск

Циклоны обрушились на восточные регионы страны и на Сибирь. В Хабаровске проливные дожди с мощным ветром, который сносил рекламные щиты и вырывал куски кровли с домов. На дорогах нулевая видимость, трассы подтоплены, множество аварий. Перебои с электроснабжением. Затопленные дворы и подъезды жилых домов. В Благовещенском районе Амурской области торнадо повредил несколько домов. А в европейской части страны - долгожданное лето. По предварительным прогнозам синоптиков, в конце следующей недели будет под 30 градусов.

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