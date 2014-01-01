Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, который прогремел в центре города в четверг, 3 июля.

Как подтвердил в комментарии ЛуганскИнформЦентру родственник бывшего мэра Луганска, Пилавов действительно стал жертвой взрыва. Эту информацию также подтвердили ТАСС местные оперативные службы.

Взрыв произошел утром 3 июля на улице Тараса Шевченко. В результате взрыва погиб один человек, еще трое получили ранения. Жертвой оказался бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, занимавший эту должность с 2014 по 2023 год.

Ранее киевский режим признал вину в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика — российский военный погиб при взрыве заминированного автомобиля. В тот же день задержали исполнителя преступления. Игнат Кузин признался, что его завербовала Служба безопасности Украины за 18 тысяч долларов.

В декабре 2024 года киевский режим организовал теракт, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.