Дочь раскрыла подробности смерти актрисы из "Возвращения Мухтара" Татьяны Шелиги: "Начались ужасные боли. Она плакала, кричала"

Скончалась актриса Татьяна Шелига. Звезде кино было 76 лет. Последние дни она была парализована.

О трагедии сообщила дочь артистки Анастасия Савицкая-Шелига. Проблемы со здоровьем у Татьяны Леонардовны начались в 2022 году, тогда она перенесла операцию. Шелиге установили стент из-за почти полного закрытия аорты.

Весной 2025-го актриса уже не могла ходить самостоятельно, а к лету и вовсе слегла. Татьяну Леонардовну частично парализовало. "У нее начались ужасные боли в спине – именно в том участке, где несколько лет назад была проведена операция. Она плакала, кричала…" — поделилась дочь актрисы на своей странице в соцсети.

С мая Шелига была в тяжелом состоянии, нуждалась в постоянном уходе. По словам Анастасии, актриса бредила и почти не приходила в сознание.

Татьяна Шелига навсегда запомнится зрителям по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара", "Леди Бомж", "Срочно ищу мужа", "Когда мы дома", "Ты меня никогда не забудешь" и других.