Путин: Россия выстроила уникальный механизм развития

России удалось выстроить уникальный механизм развития страны, построенный на энергии общества. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин в четверг, 3 июля, выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Как подчеркнул в своем выступлении президент, "нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом, а значит, и всей России за последние годы".

Владимир Путин отметил, что этот уникальный механизм строится на энергии общества — очень большого количества людей. При этом российский лидер подчеркнул, что "нам с вами важно обеспечить и сохранить то, что делает нас единым народом — то есть сохранить наши традиции, ценности, национальную идентичность", сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства заявил, что Россия не должна замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, а смотреть вперед и строить будущее — но на фундаменте, который нам достался от предков.

Также Владимир Путин указывал, говоря о ситуации в сфере предпринимательской деятельности, что "мы три года время зря не теряли". Теперь же необходимо "очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока ново-старых резидентов нашей экономики".