Путин заявил о поддержке новых российских брендов

Российские власти будут продолжать двигаться в направлении поддержки инициатив граждан и новых российских брендов. Владимир Путин заявил сегодня об этом, выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Перед началом мероприятия глава государства осмотрел выставку, на которой были представлены новые российские разработки. Каждый год авторы идей, которые имеют максимальный потенциал, получают возможность лично представить их президенту, а после - реализовать их.