Путин анонсировал новый разговор с Трампом

Российский лидер Владимир Путин объявил, что планирует снова пообщаться по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом президент России рассказал в четверг, 3 июля.

Как отметил Владимир Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в национальном центре "Россия", "я сегодня буду разговаривать с президентом США" (цитата по РИА Новости).

Вдаваться в подробности относительно предстоящей беседы президент не стал. Однако когда его попросили передать Трампу привет от участников форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", Владимир Путин ответил: "Да-да-да, обязательно".

Тем временем Дональд Трамп подтвердил подготовку телефонного разговора с российским лидером и уточнил, что он состоится 3 июля в 17 часов по московскому времени.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в вопросе прекращения огня на Украине "у Владимира Путина на этот счет есть одно четкое требование" — оно состоит в том, что Соединенные Штаты "скажут своему подчиненному Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары".

Украинский кризис стал одной из тем телефонного разговора Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном — политики созвонились впервые почти за три года. Путин напомнил, что сложившаяся ситуация – прямое следствие политики государств Запада.