Путин заявил Трампу, что Россия не отступит от своих целей

Президент России Владимир Путин вечером четверга, 3 июля, пообщался по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Разговор, продолжавшийся около часа, получился деловым и конкретным, отметил представитель Кремля. Основной темой стала ситуация на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена отступать от своих целей по устранению первопричин украинского конфликта.

При этом президент России подтвердил готовность нашей страны продолжать переговоры по мирному урегулированию, а Дональд Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий.

Помимо Украины лидеры России и Соединенных Штатов обсуждали ситуацию в Сирии, совместные проекты в энергетике и исследовании космоса. Тема личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа не затрагивалась.

Также, как рассказал Ушаков, российский лидер поздравил визави с предстоящим Днем независимости, который Соединенные Штаты отмечают 4 июля. Владимир Путин напомнил Трампу, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.