Объявление американских властей о прекращении поставок боеприпасов и ракет украинской армии обрушилось на киевский режим страшным ударом. Вашингтон решил оставить Украину без многих современных разработок — на это указывают в Польше.

Как пишет издание Komputer Swiat, "как гром среди ясного неба" прозвучали для украинских чиновников сообщения о том, что Пентагон решил свернуть поставки некоторых видов вооружений, включая ракеты для установок Patriot. Они "были в дефиците и раньше, но теперь ситуация будет еще хуже, потому что недостатки будут ощущаться и в других системах".

Авторы публикации напоминают о чрезвычайной зависимости украинских военных от поставок вооружений из Соединенных Штатов — прежде всего это касается системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее военный эксперт Карло Масала предположил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит уже поставленного американскими властями оружия до конца лета. Однако затем "может образоваться критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить".

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский не сумел сказать по этой теме ничего кроме того, что "сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонентов ПВО".