Следователи квалифицировали взрыв в центре Луганска, из-за которого погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов, как террористический акт. Об этом в четверг, 3 июля, рассказали в управлении Следственного комитета России по Луганской Народной Республике.

Как уточняет ведомство, расследование проводится по статьям Уголовного кодекса России о теракте, незаконном хранении взрывчатки и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Военкоры сообщают, что взрывное устройство, при срабатывании которого погиб Пилавов, было заложено под дверью дома.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также уверенность в том, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание.

Ранее председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркивал, что признание режима Зеленского террористическим — лишь вопрос времени, ведь киевский режим обладает всеми признаками террористической организации.