Урсула фон дер Ляйен выступила с дерзким призывом по Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение американских властей приостановить поставки некоторых видов вооружений украинской армии.

Как заявила фон дер Ляйен, соответствующий шаг Вашингтона — это "четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок" оружия для Вооруженных сил Украины.

Высказалась на эту тему и глава правительства Дании Метте Фредериксен, назвав решение Соединенных Штатов серьезной неудачей не только для Украины, но также для Европы и всего Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

В Польше тем временем отмечают, что "как гром среди ясного неба" прозвучали для украинских чиновников сообщения о том, что Пентагон решил свернуть поставки некоторых видов вооружений, включая ракеты для установок Patriot. Они "были в дефиците и раньше, но теперь ситуация будет еще хуже".

При этом в Кремле заявили, что приостановка поставок оружия украинским военным из США приведет к позитивным последствиям — она приближает окончание специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предположил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за нехватки вооружения на собственных складах.