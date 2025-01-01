Подготовка к Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге, который традиционно проводят в последнее воскресенье июля, когда отмечается День Военно-морского флота (ВМФ), остановлена. Об это рассказали в четверг, 3 июля, информированные источники.

Как пишет "Фонтанка", в первых числах июля прекратились тренировки пеших расчетов, которые торжественным прохождением закрывают парад на Сенатской площади. Также предполагается, что в День ВМФ, который в 2025 году приходится на 27 июля, военные корабли не выйдут в Неву и на Кронштадтский рейд, не будет и авиационной части.

По утверждению источников портала, такие решения были приняты из соображений безопасности. Отметят День ВМФ в этом году возложением венков и концертом на Дворцовой площади.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Годом ранее американские эксперты утверждали, что в День Военно-морского флота Россия пыталась продемонстрировать коалицию в альтернативу НАТО через участие в своем параде кораблей Китая, Индии и Алжира. Российский лидер Владимир Путин, выступая на параде ВМФ в Санкт-Петербурге, осветил важные моменты мировой геополитики.

Помощник президента России Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию, подчеркивал необходимость повышать боеготовность Военно-морского флота на фоне ухудшения геополитической обстановки. Политик пояснил, что Россия как мощная морская держава заинтересована в обеспечении стратегической стабильности в Мировом океане.