Москвичей предупредили о нашествии комаров

Повышение температуры воздуха на фоне значительной влажности грозит Москве и Подмосковью нашествием комаров. Об этом предупредил в четверг, 3 июля, кандидат биологических наук Павел Глазков.

Как отметил специалист в интервью АГН "Москва", активность этих насекомых зависит от окружающей среды — комары активизируются при повышении температуры воздуха.

Поскольку в столичном регионе как раз началось ощутимое потепление, "сейчас комары активизируются резко", предупредил Глазков.

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что тигровые комары, которые переносят возбудителей лихорадки чикунгунья, появились в Краснодарском крае и Крыму. Для пожилых людей и обладателей слабого иммунитета это заболевание может оказаться смертельным.

Весной похожая неприятность ждала посетителей популярного европейского курорта. Полчища мелких насекомых заполонили Тоскану в Италии. Маленькие мухи, напоминающие комаров, безвредны, но когда они летают целыми стаями, это доставляет людям ощутимое неудобство.