Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии рядовой Алексей Козлов прикрывал передвижение нашей бронегруппы от атак с воздуха. Заметив два беспилотника ВСУ, Алексей уничтожил их меткими выстрелами из штатного оружия, не допустив потерь среди личного состава и вооружения.

Гвардии младший сержант Альберт Зинатуллин в составе танкового экипажа, поддерживая передовые отряды, уничтожил технику противника и до двадцати радикалов. А еще, умело маневрируя, смог увести бронемашину от удара вражеского FPV-дрона.