Российские Вооруженные силы минувшей ночью нанесли очередной удар высокоточным оружием по ВПК Украины.

По некоторым данным, "Калибры" и "Герани" поразили военные цели в Киеве. Одной из них стал аэропорт Жуляны, где располагается ЗРК Patriot. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Накануне взрывы гремели в районе аэропорта Борисполь. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумах и Павлограде.

В зоне спецоперации наши подразделения освободили еще два населенных пункта - Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области. В Меловом мотострелки на одном из зданий водрузили российский триколор, кадры публикует Минобороны. Село взяли под контроль войска группировки "Север". Они планомерно теснят боевиков, расширяя зону безопасности вдоль нашей госграницы.

На Красноармейском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Мста" группировки "Центр" уничтожил минометную точку неонацистов. Координаты передала разведка. Экипаж оперативно произвел серию выстрелов осколочно-фугасными боеприпасами. Вражеское орудие было ликвидировано вместе с расчетом. Выполнение задачи подтвердили операторы беспилотников.

Специалисты РЭБ группировки "Центр" обеспечивают надежное прикрытие дорог и наших колонн на марше. Бойцы разворачивают мобильные точки с установками радиопомех и подавления разведывательных и ударных беспилотников противника. В составе группы - стрелки, готовые в любой момент отразить атаку дронов. У каждой установки - свой диапазон рабочих частот и дальность действия.