Вильфанд назвал две главные причины аномального похолодания в Москве

Почему в Москве случилось осеннее похолодание? Возможно ли его повторение в середине лета? И не грозит ли нам, наоборот, аномальная жара, от которой в эти дни мучаются жители многих стран Европы?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Похолодание в Москве было связано с тем, что воздушные массы перемещались с севера, прямо из полярных регионов. Кроме того, воздух был насыщен влагой, и облака были невероятно плотные. Солнечная энергия терялась, нет могла к нам пробиться", - сказал эксперт.

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