В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели свой шестой с начала года телефонный разговор. Он продлился почти час. Российский президент поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин отметил готовность российской стороны продолжать переговоры с Киевом, но подчеркнул, что Россия будет добиваться поставленных целей - то есть устранения всех первопричин, приведших к нынешней конфронтации. Еще одной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что разговор "шел на одной волне" и был "откровенным".

Шестой с начала года и четвёртый за последние полтора месяца разговор с Трампом Владимир Путин анонсирует лично - во время проходящего в Москве форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Поэтому и пришлось отпроситься пораньше.

Разговор Путина и Трампа продлился почти час. Шёл на одной волне. Был деловым и конкретным. Беседа проходит за день до одного из главных праздников за океаном - Дня независимости. Путин поздравил коллегу с этим и отметил особый вклад России в становление американской государственности.

"Наши страны связывает не только союзничество в первой и второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни. Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. Трамп тут же среагировал и сказал, что ему эта идея импонирует", - рассказал Юрий Ушаков.

Естественно, не обошлось без обсуждения украинской проблематики.

"Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей - то есть устранения всех известных первопричин, приведших к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится", - отметил Юрий Ушаков.

А вот тема приостановки поставок американского вооружения Украине не затрагивалась. Зато лидеры весьма обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президенты отметили важность урегулирования всех спорных моментов и разногласий исключительно дипломатическими средствами и условились продолжать контакты на этот счёт. Вести диалог будут и по сирийской тематике. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в ряде перспективных экономических проектов: речь, в частности, об энергетике и исследовании космоса. Разговор с Путиным Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта о налогах и госрасходах. Глава Белого дома называет его не иначе как "большой красивый билль".

Возможность личной встречи лидеры не обсуждали, но, по мнению Юрия Ушакова, это, что называется, висит в воздухе. Диалог двух стран сейчас настолько отточен, что любой из президентов может при необходимости поднять трубку и в течение дня помощники договорятся о телефонном контакте. Кто первым положил трубку, в Кремле не уточнили, пошутив, что последними это точно сделали переводчики.