Путин выступил на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив

Российские власти будут продолжать поддерживать новые российские бренды. Владимир Путин заявил сегодня об этом, выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Перед началом мероприятия глава государства осмотрел выставку, на которой были представлены новые российские разработки. Владимир Путин подчеркнул - 100 самых значимых инициатив направят в правительство, в министерства и ведомства для их дальнейшей реализации.

Еще недавно об этих товарах никто не знал. Сегодня они в топе продаж на маркетплейсах. В этих банках - полезные продукты из сибирских ягод, орехов и трав. Производство расположено в Иркутске. Во время пандемии компания поддерживала витаминами врачей. Сегодня тоже социально ориентирована.

Кедровые орехи в бруснике подарили и президенту. А это лечебная косметика, созданная вместе с МГУ и университетом Сеченова. И это не предел. Владимир Путин пообещал тоже поучаствовать в продвижении.

Владимир Путин уверен - у отечественных брендов с российским названием огромный потенциал. После осмотра выставки Владимир Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В этом году он проводится уже в пятый раз. На этой площадке - предприниматели, которые предлагают проекты для развития России. Идеи собирают по различным направлениям развития: социального, технологического, предпринимательства, кадрового потенциала. Обсуждают и вопросы, связанные с экологией и климатом.

"В этом году у нас поступило на платформу 35 тысяч идей. Это почти в 2,5 раза больше, чем в первый год проведения форума. Число пользователей платформы, крауд-платформы, куда предлагают граждане нашей страны идеи, проекты, почти 600 тысяч человек, а всего экосистема АСИ составляет больше 10 миллионов", - рассказала Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ.

"Наши новые бренды, вот что очень важно, они в разных отраслях. Вот сейчас я посмотрел на выставке. Это и продукты питания, это одежда, но это и высокие технологии, включая использование искусственного интеллекта. И что очень важно, что это уже не обратный инжиниринг, это уже не то, что разобрали, снова собрали и по линии импортозамещения поработали. Нет, многие продукты появляются на базе собственных разработок. Это чрезвычайно важно, это самое главное. И вот, конечно, прежде всего, будем поддерживать такие начинания", - сказал Путин.

Говоря об экономике и бизнесе, президент подчеркивает: главный смысл всех достижений и инициатив - улучшение жизни граждан, особенно семей с детьми.

Форум приобретает международных характер. В этом году заявки со своими идеями направили граждане 17 зарубежных стран. Президент пообещал оказать поддержку.