Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, возможно, придется уйти в отставку в течение нескольких месяцев, если правительство продолжит работать столь же неэффективно. Об этом пишут британские средства массовой информации.

Как отмечает Sky News, уровень недовольства и отчаяния в Лейбористской партии настолько высок, что сейчас, в первую годовщину победы на выборах, от министров в правительстве то и дело слышно, что Стармер вынужден будет покинуть занимаемый пост.

Очередным поводом для недовольства политикой Стармера стал законопроект о социальном обеспечении — он грозит британской казне дырой в 5 миллиардов фунтов. Невзирая на недовольство однопартийцев-лейбористов, премьер заявил, что министр финансов Рэйчел Ривз пользуется его "полной поддержкой".

Ранее бывший британский посол и правозащитник Крейг Мюррей заявил, что нынешний глава правительства просто сошел с ума — Кир Стармер накручивает собственный народ, делая громкие заявления о том, что якобы Россия хочет атаковать Соединенное Королевство. Выступать за войну с ядерной державой, по мнению Мюррея, способен только "больной псих".

При этом британские средства массовой информации пишут, что недовольство курсом правительства на поддержку Киева высказывают уже англичане и правых, и левых взглядов. Они убеждены, что вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров и лишь затруднит прекращение огня.