Павел Воля чуть не утонул в Калининграде: Еле выпрыгнули

Комик и телеведущий Павел Воля попал в неприятную ситуацию, едва не утонув во время лодочной прогулки по реке Преголе в Калининграде.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что инцидент произошел 2 июля. Пассажиры арендовали лодку для прогулки по Преголе, но уже через несколько минут после отплытия в судно начала поступать вода.

Прохожие помогли пассажирам выбраться на берег, все остались целы. Тем не менее, прокуратура проводит доследственную проверку на предмет соблюдения норм безопасности при эксплуатации водного транспорта, лицензионных требований и прав пассажиров, сообщает РИА Новости.

Павел Воля в своем Telegram-канале подтвердил, что попал в неприятную ситуацию. Он продемонстрировал лодку, заполненную водой, и рассказал, что "мы еле выпрыгнули".

Несмотря на случившееся, комик не стал отменять или откладывать запланированные концерты.