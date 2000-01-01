Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Проблему мигрантов в Америке много лет только обсуждали. А вот Трамп - человек прямой и деятельный - взялся за нелегалов всерьез. Все штаты только и обсуждают новую тюрьму для мигрантов во Флориде, которая напоминает зоопарк строгого режима.

Новый центр содержания нелегалов находится в национальном парке "Эверглейдс", который густо населен аллигаторами, крокодилами и ядовитыми змеями. Новую тюрьму прозвали "Аллигатор Алькатрас". Критики Трампа содрогнулись: оппоненты называют условия содержания бесчеловечными и обеспокоены вторжением в окружающую среду. Блогеры затеяли дискуссию: вам мигрантов жалко или аллигаторов, которых люди из этого зоопарка могут перегрызть в случае побега?

Курорт обустроили с размахом: внутри - уютные клетки для нелегалов. Трамп, осмотрев этот санаторий с губернатором Флориды Роном Десантисом, объявил публике: прекрасное место, мотивирующее к самодепортации. А аллигаторам, в отличие от охраны, не надо платить.

Изнеженные европейцы, измученные собственной толерантностью, от мигрантов нос воротят. Но что делать с ними - не знают. Популярный политолог Мэтью Гудвин объявил на страницах Daily Mail и в своем блоге: Лондон перестал быть жемчужиной империи. Ему конец. Прислушайтесь к этому: с середины 2000-х в столице преобладают этнические меньшинства, а белое британское население, составлявшее в 1980 году 85 процентов, сегодня сократилось до одной трети. Аллигаторов в Лондоне, как известно, нет. А нелегалов чуть ли не большинство.

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