Мишустин: Матери-героини получат дополнительную помощь

Все социальные гарантии, льготы и выплаты, которые предусмотрены для Героев труда России, будут распространены на женщин, имеющих звание "Мать-героиня". Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Соответствующий законопроект вступит в силу с января будущего года. Согласно документу, дополнительную помощь смогут получать женщины, воспитывающие 10 и более детей. Их в том числе освободят от оплаты жилья и коммунальных услуг.

Будет изменён и подход к формированию страхового стажа. Кроме того, многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, которая будет индексироваться ежегодно. Ещё одна тема - президентский законопроект о платформенной экономике, направленный на регулирование электронной торговли через маркетплейсы и сервисы.