Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что урегулирование конфликта на Украине требует его личной встречи с президентами России и США — так он отреагировал на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 3 июля.

Еще до завершения этой беседы Зеленский попытался принизить ее значение, заявив, что Путин и Трамп — "абсолютно разные люди". Глава киевского режима заявил, что "не уверен, что у них много общих идей, общих тем".

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что "если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловного прекращения огня, выдвинутую Трампом".

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп вновь говорили об урегулировании украинского кризиса, но тему личной встречи не поднимали.

При этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук предупреждал, что Зеленский может даже не рассчитывать на личную встречу с президентом России. Парламентарий напомнил предводителю киевского режима, что "его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения".