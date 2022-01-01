Срок действия банковских карт с истекшим сроком в России ограничат

Банк России рассматривает вопрос ограничения использования банковских карт с истекшим сроком. Об этом рассказала в четверг, 3 июля, руководитель департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

В 2022 году, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции было затруднительно соблюдать обычный порядок пролонгации срока действия карт, кредитно-финансовые организации разрешили продолжать применение выпущенных карт даже по истечении указанного срока.

Бакина напомнила, что регулятор разрешил так поступать "в силу тех обстоятельств, в которых мы оказались некоторое время назад". Однако ситуация изменилась — и банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, их количество неуклонно снижается.

Представитель Центробанка также подчеркнула, что в рамках работы по борьбе с мошенничеством имеет большое значение срок действия карты — это один из элементов, который, в том числе, препятствует "фродным" (от английского сова fraud — мошенничество) операциям. Поэтому "мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить", цитирует Аллу Бакину ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что банки в России не могут в одностороннем порядке ухудшать прописанные изначально в договоре условия — это четко прописано федеральным законом. Он призвал сообщать о нарушениях, допускаемых в этой области банками, заверив, что "будем реагировать".

Между тем в последнее время участились случаи, когда граждане находят в общественных местах бесхозные банковские карты. Эксперты Роскачества рассказали, что категорически нельзя делать в таких ситуациях, чтобы не попасть под уголовное преследование.