Умер звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен

В США умер актер и продюсер Майкл Мэдсен. Звезде фильмов Квентина Тарантино было 67 лет.

Как уточняет NBC со ссылкой на менеджера актера Рона Смита, Майкл Мэдсен умер утром 3 июля. Его обнаружили бездыханным в доме в Малибу. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца — криминальные версии не рассматриваются.

В активе Мэдсена — около 170 работ в кино, включая "Бешеные псы", "Убить Билла", "Донни Браско", "Омерзительная восьмерка".

До того, как преуспеть в кино, Майкл успел поработать автомехаником, работником автозаправочной станции, санитаром в больнице, маляром и поваром.