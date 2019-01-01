Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом в четверг, 3 июля, рассказал специальный представитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов.

Дипломат утвердительно ответил на соответствующий вопрос. В то же время Министерство иностранных дел Афганистана объявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально провозгласил решение российского правительства признать Исламский Эмират Афганистан.

Введенный талибами флаг Афганистана впервые вывесили над посольством в Москве — там уже обосновался новый посол исламского эмирата в России Гуль Хасан, сообщает ТАСС.

В 2021 году в Афганистане власть захватило движение "Талибан". Боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, возглавлявший тогда государство Ашраф Гани спешно бежал. Вскоре после этого талибы объявили, что война в Афганистане окончена.

Историк Дарья Митина — внучка премьер-министра Афганистана (1963-1965 гг.) Мохаммада Юсуфа — заявила, что решение о передаче власти "Талибану" было принято в конце 2019 года на уровне Госдепартамента США, причем происходило этого за спиной американских президентов.