Германия задумала тайную сделку с США по оружию для Украины

Германия изыскивает новые пути поставок вооружений Украине, испытывая особую тревогу на фоне решения Соединенных Штатов приостановить военную помощь киевскому режиму.

Как пишет Bild со ссылкой на осведомленные источники, германские власти боятся, что недостаток ракет для систем противовоздушной обороны Patriot может плачевно сказаться на положении Украины и обернуться серьезной проблемой.

В связи с этим, как утверждают собеседники издания, Берлин намеревается предложить Вашингтону тайную сделку: Пентагон согласится передать Украине две системы Patriot, а финансирование этой поставки обеспечит Германия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение американских властей приостановить поставки оружия украинской армии заявлением, что это "четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок".

В июне канцлер ФРГ Фридрих Мерц слетал в Вашингтон в попытке убедить президента США Дональда Трампа активнее помогать Украине оружием. Однако американские журналисты выяснили, что хозяин Белого дома отказал своему гостю в выполнении его просьбы.