В столице открылась выставка "Августейший хозяин Москвы"

В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы". Экспозиция посвящена великому князю Сергею Александровичу. Он внёс огромный вклад во многие сферы развития Первопрестольной. При нём появилось водоснабжение, была запущена первая городская электростанция и линия электрического трамвая, началось возведение Малого кольца Московской железной дороги. На выставке представлены редкие документы, личные вещи. В церемонии открытия экспозиции принял участие мэр Сергей Собянин.

Парадный мундир будущего генерал-губернатора Москвы воссоздан со скрупулезной исторической точностью, все детали вручную вышиты золотом. Воссоздан и облик самого Сергея Александровича в 12 лет - мальчика с открытым сердцем, которому суждено изменить историю Москвы.

"Москва стала гораздо безопаснее и благополучнее при Сергее Александровиче. Она поднялась до уровня мировых столиц", - отметила Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Об этом рассказывает выставка "Августейший хозяин Москвы" к 120-летию со дня трагической гибели Великого князя Сергея Александровича. По словам организаторов, буквально не хватало стен, чтобы рассказать о жизни и достижениях первого и единственного представителя императорского дома Романовых, возглавлявшего Первопрестольную - сына Александра II и дяди императора Николая. Проект появился при поддержке фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Именно при нем был дан такой толчок развитию Москвы, когда она от такого провинциального, мягко говоря, не очень комфортного и чистого города начала превращаться в один из лучших европейских городов. В этот период были реализованы проекты, которыми и сегодня Москва живет и выглядит во многом благодаря тем архитектурным памятникам, которые в то время были возведены. Что стоит запуск первого трамвая для строительства, первой ТЭЦ, которая до сих пор работает на благо города. Тот трамвай, который был запущен, сегодня превратился в крупнейшую в Европе трамвайную сеть, которым пользуются сотни тысяч москвичей. А пригородные поезда, которые были тоже запущены в тот период, сегодня превратились в Московские центральные диаметры и перевозят миллионы людей", - рассказал Собянин.

На выставке можно увидеть, как менялась Москва при великом князе Сергее Александровиче: появились знаковые здания - Государственный исторический музей, верхние торговые ряды ГУМа, музей Пушкина, консерватория и многие другие.

На выставке - более сотни предметов из музеев, архивов и частных коллекций. Это посуда, награды, артефакты, редкие документы и фотографии. Одна из них - с супругой Елизаветой Федоровной.

Супруги вели и большую благотворительную работу - под их попечением находились более 100 обществ, которые помогали нуждающимся.