Палата представителей Конгресса США приняла налоговый законопроект Трампа

Палата представителей американского Конгресса последовала примеру Сената и приняла законопроект о бюджетных расходах, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа.

Как уточняет ТАСС, голосование в Палате представителей пресловутый законопроект прошел буквально четырьмя голосами: в поддержку документа высказались 218 парламентариев, тогда как 214 законотворцев голосовали против его принятия.

Законопроект, которому Трамп дал название One Big Beautiful Bill ("Один большой красивый законопроект"), стал объектом критики за повышение потолка государственного долга на 5 триллионов долларов. Именно из-за этого вспыхнул конфликт между главой государства и его прежним ярым сторонником Илоном Маском.

Кроме того, законопроект предусматривает снижение федеральных налогов, увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сокращение государственных программ социальной защиты, включая здравоохранение. В частности, после вступления документа в силу медицинской страховки лишатся в США почти 12 миллионов человек.