Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассматривает решение Вашингтона о приостановке поставок некоторых вооружений Украине техническим.

Как заявил французский лидер, он против "ненужной интерпретации" решений американских властей, тем более что в его глазах США по-прежнему привержены поддержке Украины.

Макрон также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты примут новый пакет антироссийских санкций — по его мнению, продолжение политики рестрикций поспособствует скорейшему прекращению боев на Украине, сообщает ТАСС.

Свой странный вывод Макрон сделал вскоре после того, как впервые почти за три года смог поговорить с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле рассказали, что стороны успели довести свои позиции друг до друга и обменяться мнениями о происходящем в мире.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение американских властей приостановить поставки оружия украинской армии заявлением, что это "четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок".