Пятерых сотрудников "Sputnik Азербайджан" отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников "Sputnik Азербайджан" с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде. А российский консул в Баку встретился с главой агентства Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым.

Они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Напомним, что власти Азербайджана в этот понедельник безосновательно задержали семь человек в информационном агентстве. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными.

Уполномоченный по правам человека нашей страны Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой с просьбой взять на контроль ситуацию с российскими гражданами. Она отметила, что их задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы.