Трамп прокомментировал телефонный разговор с Путиным

Президент США прокомментировал беседу с Владимиром Путиным. Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Об этом 4 июля Трамп сообщил американским СМИ.

"Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, конфликте с Украиной, я этим недоволен. Я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — прокомментировал Трамп урегулирование на Украине.

Лидер Вашингтона добавил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

Президенты России и США провели почти часовой телефонный разговор 3 июля. По словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, лидеры обсудили ситуацию на Украине, Ближнем Востоке.