В Госдуме предложили закрепить "короткую пятницу" как норму

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, который предусматривает сокращенный рабочий день перед выходными. Об этом 4 июля он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что только в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на один час. Нилов добавил, что в ТК РФ нет ни обязанности работодателя сократить рабочий день перед выходным, ни соответствующего запрета.

"В будущем это можно рассмотреть и как некий шаг в сторону синергетического перехода на условную 4-дневку (об этом, впрочем, пока рано)", — подытожил Ярослав Нилов.