Сергиев-Посад атаковали БПЛА

Глава города Сергиев-Посад Оксана Ероханова в своем Telegram-канале утром 4 июля сообщила о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка. Ероханова уточнила, что в результате падений осколков пострадал один мужчина.

Мэр Сергиева-Посада добавила, что в результате падения беспилотников была повреждена подстанция. Без электричества остались микрорайон Звездочка и Рабочий поселок. Въезды на улицы Октябрьская и Симоненкова перекрыты.

Об атаке дронов также рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за падения БПЛА там погибла пенсионерка.