До двух человек возросло число жертв лесных пожаров в Турции. Огнем охвачены огромные территории на западе и юго-западе страны.

Самая тяжелая ситуация - в провинциях Измир, Анталья и под Стамбулом. Пламя уничтожило более 200 домов, эвакуированы 50 тысяч жителей, перекрыты дороги. Борьбу с огнем ведут на земле и с воздуха. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 40 километров в час. По подозрению в поджогах задержаны 17 человек. Ответственность за возникновение пожаров взяла на себя малоизвестная прокурдская группировка.

Схожая ситуация и в соседней Греции. Свыше пяти тысяч местных жителей и туристов эвакуированы на острове Крит. Крупный лесной пожар полыхает и в 30 километрах от Афин. Горят жилые и производственные здания, нарушено паромное сообщение.