В Петербурге готовятся к сильнейшему за 160 лет наводнению

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях сразу в 11 российских регионах.

В Петербурге готовятся к сильнейшему наводнению, которого не было в июле более 160 лет. Закрыты створы дамбы, прекращено движение судов по Кронштадтскому фарватеру. Ливень с грозой начался в Северной столице накануне вечером. Зрелищными кадрами жители делятся в соцсетях. На одном из видео молнии бьют прямо в шпиль "Лахта-центра".

Во власти стихии оказался и Дальний Восток. В Хабаровске затоплены трассы, перебои с электроснабжением.